الإطاحة بقائد شاحنة تخطى الرصيف في الرياض معرضًا نفسه والآخرين للخطر

أعلن المرور السعودي، اليوم السبت، أن مرور منطقة نجران، تمكن من القبض على قائد الشاحنة الذي قام بتخطي الرصيف في مدينة الرياض، معرضًا نفسه والآخرين للخطر.

وأكد «المرور السعودي»، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أنه ستتم إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

وأطاح المرور السعودي قبل يومين، بـ 5 حالات لقائدي مركبات ساروا بها عكس الاتجاه، بينهم سيدة.

وقال «المرور السعودي»، في تغريدات عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: إنَّ مرور منطقة الرياض، ألقى القبض على قائد الشاحنة الذي كان يقودها عكس اتجاه السير بطريق أبو بكر الصديق، مؤكدًا إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

كما تمكَّن مرور العاصمة المقدسة، من الإطاحة بقائد الشاحنة كان يقودها عكس اتجاه السير، مؤكدًا إحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

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بدوره، ألقى مرور تبوك، القبض على امرأة كانت تسير بمركبتها عكس اتجاه السير، موضحًا أنها ستحال إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بحقها.

من جانبه، أطاح مرور محافظة العلا بسائق الشاحنة الذي قادها عكس اتجاه السير، مشيرًا إلى أنَّه أحيل إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

كما أوضح مرور منطقة الرياض أنه تمَّ القبض على قائد الشاحنة الذي قام بالقيادة عكس اتجاه السير في طريق الملك فهد، وستتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

وبحسب قانون المرور، فإنَّ عقوبة قیادة المركبة بالاتجاه المعاكس لحركة السیر، ھي غرامة مالیة لا تقل عن 3 آلاف ریال، ولا تزيد على 6 آلاف ریال، ولا تشمل العقوبة حجز السیارة، أو توقیف قائدھا.