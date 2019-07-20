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وزير التعليم يوجه بإيقاف تشكيل لجنة السلامة المرورية

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2019-07-20

وزير التعليم يوجه بإيقاف تشكيل لجنة السلامة المرورية

متابعات الخليج 365 - الرياض

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وجه وزير التعليم، حمد آل الشيخ، اليوم السبت، بإيقاف العمل بالتعميم المتضمن تشكيل لجنةٍ للسلامة المرورية في المدارس ومراجعة المهام الموكلة لها بما يضمن عدم إشغال المعلمين والمعلمات بما ليس من اختصاصهم.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة التعليم عن تشكيل لجنة للسلامة المرورية في كل مدرسة يرأسها قائد أو قائدة المدرسة، ويكون أعضاؤها المعلم أو المعلمة المناوبة، ومنسق ومنسقة الأمن والسلامة في المدارس للجنسين، في قرار جديد يوسع نطاق عمل المعلمين إلى خارج أسوار المدارس.





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