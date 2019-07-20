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ضبط قائد شاحنة تخطى الرصيف في الرياض
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن مرور منطقة نجران، القبض على قائد الشاحنة الذي قام بتخطي الرصيف في مدينة الرياض، معرضًا نفسه والآخرين للخطر.
وأكد المرور أنه سيتم إحالة قائد الشاحنة المخالف إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.
ونشر المرور صورًا تبين مخالفة قائد الشاحنة.
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