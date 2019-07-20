اخبار السعوديه

ضبط قائد شاحنة تخطى الرصيف في الرياض

0 نشر
editor 4 0 تبليغ

  • 1/5
  • 2/5
  • 3/5
  • 4/5
  • 5/5

Advertisements

شكرا لقرائتكم ضبط قائد شاحنة تخطى الرصيف في الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-07-20

ضبط قائد شاحنة تخطى الرصيف في الرياض

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلن مرور منطقة نجران، القبض على قائد الشاحنة الذي قام بتخطي الرصيف في مدينة الرياض، معرضًا نفسه والآخرين للخطر.

وأكد المرور أنه سيتم إحالة قائد الشاحنة المخالف إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور.

ونشر المرور صورًا تبين مخالفة قائد الشاحنة.

Advertisements

 





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط قائد شاحنة تخطى الرصيف في الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا