حساب المواطن | تعرف على معنى تجاوز الحد المانع وشروط القبول فى حساب المواطن

يتساءل المتقدمين عن سبب رفض القبول فى “حساب المواطن” ، بعد تقديم الطلب للإستفادة من البرنامج وسبب الرد بإن “غير مستحق” ، ومتي يتم تخطى الحد المانع للحصول على الدعم المقدم من البرنامج، ويوضح حساب المواطن على انه يتم قبول أو رفض الطلب بناء على إجمالى دخل الفرد المستقل، فإذا تم تجاوز الحد المانع من الحصول على الدعم، وفي حالة وجود أى تغيرات في البيانات أو تعديلها يتم دراستها مره أخرى، والتحقق من مدى استحقاق المتقدمين للحصول على الدعم.

حساب المواطن

يتم الان التسجيل في الدفعة الثانية والعشرون، التي المقرر إيداعها في شهر سبتمبر 2019، ويمكنكم التسجيل في البرنامج للمواطنين السعوديين من خلال الموقع الرسمي لحساب المواطن عبر هذا الرابط، ويستمر التسجيل للدفعة القادمة حتي موعد إيداع الدفعة الـ21، ويجب إستيفاء جميع الشروط الأهلية للحصول على الدعم المقدم من برنامج حساب المواطن، والشروط هي أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، ويتم إستثناء من القبول ابنة وابن المواطنة أو الزوجة أو الزوج غير السعودية وحاملى بطاقة التنقل، وأن يقيم المستفيد من الدعم بشكل دائم داخل المملكة العربية السعودية، وان لا تتجاوز إقامتة خارج المملكة عن 90 يوم خلال الـ 12 شهر الماضية، ويشتطر أيضا عدم تواجد المستفيج في السجون أو دور الإيواء الحكومية .

ويجب توافق البيانات التي يتم تسجيلها عند تقديم الطلب، مع بيانات الجهات المستفيدة، وتعتمد معايير القبول على إجمالي دخل الأسرة وأعمار التابعين إذا كانوا أقل أو أكبر من 18 عام وعدد أفرادها .