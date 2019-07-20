أوامر لرجال شرطة إندونيسيين بإنقاص أوزانهم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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ذكرت شرطة إندونيسيا أن 50 من رجال الشرطة بإقليم جاوة الشرقية تلقوا أوامر بالبدء في برنامج منهك لإنقاص الوزن، بعد أن تبين أن وزنهم الزائد يمنعهم من أداء عملهم بكفاءة.
وقال المتحدث باسم الشرطة، فرانس بارونج مانجيرا إن رجال الشرطة البدناء سيقضون أسبوعين في الركض، وهم يرتدون سترات واقية، والسباحة وتأدية تمارين رياضية أخرى في مدرسة تابعة للشرطة في منطقة موجوكيرتو بإقليم جاوة الشرقية.
وأضاف فرانس «نريدهم جميعا يتحركون بسرعة عندما يؤدون مهامهم».
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