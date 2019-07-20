العثور على 50 من حوت الربان نافقة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - كوبنهاجن

قالت محطة «آر يو في» الإذاعية في أيسلندا «إن سائحين أمريكيين كانوا على متن مروحية فوق منطقة بشرق أيسلندا عثروا على 50 من «حوت الربان» نافقة على الشاطئ».

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واكتشف السائحون الحيتان النافقة الخميس الماضي، عندما كانت المروحية تحلق فوق شبه جزيرة «سنايفيلسنيس»، وصوروا المشهد بالفيديو ثم أبلغوا الشرطة بالأمر.

وينتمي هذا النوع من الحيتان، وهو من أكبر الأنواع، إلى عائلة «الدلافين»، ولم يتضح كيفية وصول هذه الحيتان إلى الشاطئ، أو منذ متى وهي موجودة هناك.

ونقلت المحطة الإذاعية عن عالمة الأحياء البحرية إيدا إليسابت ماجنوسدوتير أن أحد التفسيرات الممكنة هي أن عائلات هذا النوع من الحيتان تتسم بالعلاقات الاجتماعية القوية، مما يعني أنها قد تتبع بعضها إلى الشاطئ.