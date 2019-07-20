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اختراق حساب شرطة لندن على تويتر

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- بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل اخترق مجهولون حساب شرطة لندن على تويتر في وقت متأخر من أمس الأول، ما أسفر عن سلسلة من التغريدات الغريبة، حيث دعا بعضها إلى الإفراج عن مغني الراب ديجا دي.

ونقلت وكالة أنباء برس أسوسيشن عن شرطة العاصمة البريطانية القول إن المخترقين تمكنوا من دخول منصة «ماي نيوز ديسك» وليس البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات المركزية.

واعتذرت شرطة لندن لمتابعي الحساب وقالت إنها تنظر في ملابسات الحادث.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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