مانيلا تسعى للإفراج عن بحار بالناقلة المحتجزة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ذكرت الفلبين أنها تتابع التطورات في قضية احتجاز إيران لناقلة نفط مسجلة في بريطانيا في مضيق هرمز.

ودعت وزارة الخارجية إلى الإفراج عن بحار فلبيني كان بين الطاقم المؤلف من 23 فردا على متن ناقلة النفط «ستينا إمبريو» الراسية الآن في ميناء بندر عباس الإيراني.

وقالت الوزارة في بيان «السفير الفلبيني لدى إيران فريد سانتوس يتواصل مع السلطات الإيرانية للحصول على تأكيد أن البحار الفلبيني سليم وآمن وسوف يطلق سراحه قريبا».