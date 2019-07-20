، بعد موجة التهكم.. وزير التعليم يوقف تعميم تشكيل لجنة للسلامة المرورية بالمدارس ،

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة التعليم عن صدور توجيه وزير التعليم بإيقاف العمل بالتعميم المتضمن تشكيل لجنةٍ للسلامة المرورية في المدارس ومراجعة المهام الموكلة لها بما يضمن عدم إشغال المعلمين والمعلمات بما ليس من اختصاصهم.

وكان التعميم قد أثار استياء المعلمين بعد تداوله وتسبب في تداول بعض عبارات وصور التهكم على القرار.

عبدالله البرقاوي الطائف

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سعود الدعجاني جدة