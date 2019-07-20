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بعد موجة التهكم.. وزير التعليم يوقف تعميم تشكيل لجنة للسلامة المرورية بالمدارس

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة التعليم عن صدور توجيه وزير التعليم بإيقاف العمل بالتعميم المتضمن تشكيل لجنةٍ للسلامة المرورية في المدارس ومراجعة المهام الموكلة لها بما يضمن عدم إشغال المعلمين والمعلمات بما ليس من اختصاصهم.

وكان التعميم قد أثار استياء المعلمين بعد تداوله وتسبب في تداول بعض عبارات وصور التهكم على القرار.

عبدالله البرقاوي

عبدالله البرقاوي الطائف

سعود الدعجاني

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سعود الدعجاني جدة

20 يوليو 2019 - 17 ذو القعدة 1440 07:48 PM

بعد موجة التهكم.. وزير التعليم يوقف تعميم تشكيل لجنة للسلامة المرورية بالمدارس
مجموعة من المحررين

أعلنت وزارة التعليم عن صدور توجيه وزير التعليم بإيقاف العمل بالتعميم المتضمن تشكيل لجنةٍ للسلامة المرورية في المدارس ومراجعة المهام الموكلة لها بما يضمن عدم إشغال المعلمين والمعلمات بما ليس من اختصاصهم.

وكان التعميم قد أثار استياء المعلمين بعد تداوله وتسبب في تداول بعض عبارات وصور التهكم على القرار.

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، بعد موجة التهكم.. وزير التعليم يوقف تعميم تشكيل لجنة للسلامة المرورية بالمدارس ،
المصدر : الخليج 365

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