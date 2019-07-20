- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة التعليم عن صدور توجيه وزير التعليم بإيقاف العمل بالتعميم المتضمن تشكيل لجنةٍ للسلامة المرورية في المدارس ومراجعة المهام الموكلة لها بما يضمن عدم إشغال المعلمين والمعلمات بما ليس من اختصاصهم.
وكان التعميم قد أثار استياء المعلمين بعد تداوله وتسبب في تداول بعض عبارات وصور التهكم على القرار.
عبدالله البرقاوي الطائف
20 يوليو 2019 - 17 ذو القعدة 1440 07:48 PMبعد موجة التهكم.. وزير التعليم يوقف تعميم تشكيل لجنة للسلامة المرورية بالمدارس
أعلنت وزارة التعليم عن صدور توجيه وزير التعليم بإيقاف العمل بالتعميم المتضمن تشكيل لجنةٍ للسلامة المرورية في المدارس ومراجعة المهام الموكلة لها بما يضمن عدم إشغال المعلمين والمعلمات بما ليس من اختصاصهم.
وكان التعميم قد أثار استياء المعلمين بعد تداوله وتسبب في تداول بعض عبارات وصور التهكم على القرار.
، بعد موجة التهكم.. وزير التعليم يوقف تعميم تشكيل لجنة للسلامة المرورية بالمدارس ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر بعد موجة التهكم.. وزير التعليم يوقف تعميم تشكيل لجنة للسلامة المرورية بالمدارس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.