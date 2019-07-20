- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
تلقت الجهات الأمنية بلاغاً عن مواطن في العقد الرابع من عمره، انقطع عنه الاتصال مساء أمس الجمعة شمال الرين.
وقال أحد ذويه لـ"الخليج 365": إن "المفقود يستقل مركبة من نوع هايلوكس موديل 2019 دفع رباعي، كان في طريقه من الرين باتجاه مدينة الرياض، وانقطع به الاتصال وتاه في الطريق، وكان آخر اتصال له مساء أمس الجمعة، الساعة 12 ليلاً".
وأضاف: "أظهرت آخر إحداثيات لهاتفه الجوال وصوله قرب خطة بيشة 27 كم".
وناشد ذوو المفقود الفرق التطوعية والجهات ذات الاختصاص؛ للبحث عن المفقود بطائرات مروحية.
20 يوليو 2019 - 17 ذو القعدة 1440 07:35 PM
ذووه ناشدوا البحث عنه بطائرات مروحية
تلقت الجهات الأمنية بلاغاً عن مواطن في العقد الرابع من عمره، انقطع عنه الاتصال مساء أمس الجمعة شمال الرين.
وقال أحد ذويه لـ"الخليج 365": إن "المفقود يستقل مركبة من نوع هايلوكس موديل 2019 دفع رباعي، كان في طريقه من الرين باتجاه مدينة الرياض، وانقطع به الاتصال وتاه في الطريق، وكان آخر اتصال له مساء أمس الجمعة، الساعة 12 ليلاً".
وأضاف: "أظهرت آخر إحداثيات لهاتفه الجوال وصوله قرب خطة بيشة 27 كم".
وناشد ذوو المفقود الفرق التطوعية والجهات ذات الاختصاص؛ للبحث عن المفقود بطائرات مروحية.
، تاه في الطريق وانقطع الاتصال معه.. البحث عن أربعيني بـ"الرين" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر تاه في الطريق وانقطع الاتصال معه.. البحث عن أربعيني بـ"الرين" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.