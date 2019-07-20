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نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك، اليوم (السبت)، أن الحرس الثوري الإيراني أجبر الناقلة البترولية "مصدر" التابعة لسوناطراك أمس على تغيير وجهتها نحو المياه الإقليمية الإيرانية عندما كانت عابرة لمضيق هرمز.
وأفادت "سوناطراك" بأن الناقلة النفطية التي تبلغ طاقتها2.000.000 برميل كانت متجهة إلى مصفاة رأس تنورة السعودية لشحن النفط الخام لحساب الشركة الصينية أونيباك.
وأضافت أنه جرى على الفور إنشاء خلية متابعة بين وزارتي الطاقة والشؤون الخارجية، إلى أن تعالج هذه القضية.
وكان الحرس الثوري الإيراني قد احتجز أمس ناقلة النفط البريطانية "سانيتا" بدعوى مخالفتها قوانين الملاحة.
20 يوليو 2019 - 17 ذو القعدة 1440 07:34 PM
أثناء مرورها في مضيق هرمز
نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن الشركة الوطنية للمحروقات سوناطراك، اليوم (السبت)، أن الحرس الثوري الإيراني أجبر الناقلة البترولية "مصدر" التابعة لسوناطراك أمس على تغيير وجهتها نحو المياه الإقليمية الإيرانية عندما كانت عابرة لمضيق هرمز.
وأفادت "سوناطراك" بأن الناقلة النفطية التي تبلغ طاقتها2.000.000 برميل كانت متجهة إلى مصفاة رأس تنورة السعودية لشحن النفط الخام لحساب الشركة الصينية أونيباك.
وأضافت أنه جرى على الفور إنشاء خلية متابعة بين وزارتي الطاقة والشؤون الخارجية، إلى أن تعالج هذه القضية.
وكان الحرس الثوري الإيراني قد احتجز أمس ناقلة النفط البريطانية "سانيتا" بدعوى مخالفتها قوانين الملاحة.
، بعد السفينة البريطانية.. إيران تجبر ناقلة نفط جزائرية على التوجه لمياهها ،
المصدر : الخليج 365
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