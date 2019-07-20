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تُواصل الجهات الأمنية وفريق ساعد للبحث والإنقاذ، البحث عن المواطن سعد بن معيوض شديد الحارثي ( 70 عامًا)، والذي فُقد منذ يومين من مخطط الملك فهد بمحافظة الطائف عندما كان متوجهًا للهدا.
وقالت مصادر لـ"الخليج 365": "إن المفقود كان يرتدي أثناء خروجه ثوبًا أبيض وشماغًا أحمر، ويعاني من اعتلال نفسي"، فيما دعت أسرة المفقود من يعثر عليه إلى إبلاغ أقرب مركز للشرطة أو الاتصال على الجوال رقم
0531464919.
يذكر أن الفقيد يقود سيارة من نوع "أكسنت هونداي" موديل 2012 ، زرقاء اللون، ورقم اللوحة - ب ع ب 7137.
20 يوليو 2019 - 17 ذو القعدة 1440 07:25 PM
فُقد بالطائف منذ يومين ويعاني من اعتلال نفسيالجهات الأمنية و"ساعد" يواصلان البحث عن المفقود "سعد الحارثي"
تُواصل الجهات الأمنية وفريق ساعد للبحث والإنقاذ، البحث عن المواطن سعد بن معيوض شديد الحارثي ( 70 عامًا)، والذي فُقد منذ يومين من مخطط الملك فهد بمحافظة الطائف عندما كان متوجهًا للهدا.
وقالت مصادر لـ"الخليج 365": "إن المفقود كان يرتدي أثناء خروجه ثوبًا أبيض وشماغًا أحمر، ويعاني من اعتلال نفسي"، فيما دعت أسرة المفقود من يعثر عليه إلى إبلاغ أقرب مركز للشرطة أو الاتصال على الجوال رقم
0531464919.
يذكر أن الفقيد يقود سيارة من نوع "أكسنت هونداي" موديل 2012 ، زرقاء اللون، ورقم اللوحة - ب ع ب 7137.
، الجهات الأمنية و"ساعد" يواصلان البحث عن المفقود "سعد الحارثي" ،
المصدر : الخليج 365
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