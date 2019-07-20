محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت الإدارة العامة للمرور عن تمكّن مرور منطقة نجران من القبض على قائد الشاحنة الذي قام بتخطي الرصيف في مدينة الرياض، معرضاً نفسه والآخرين للخطر، وأكدت أنه ستتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور. 20 يوليو 2019 - 17 ذو القعدة 1440 07:18 PM Advertisements "مرور نجران" يقبض على قائد شاحنة تخطى رصيفاً في الرياض "مرور نجران" يقبض على قائد شاحنة تخطى رصيفاً في الرياض أعلنت الإدارة العامة للمرور عن تمكّن مرور منطقة نجران من القبض على قائد الشاحنة الذي قام بتخطي الرصيف في مدينة الرياض، معرضاً نفسه والآخرين للخطر، وأكدت أنه ستتم إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة في نظام المرور. الكلمات المفتاحية ، "مرور نجران" يقبض على قائد شاحنة تخطى رصيفاً في الرياض ،

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