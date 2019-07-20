قائد «تدريب الأمن» بمكة يُقلِّد المالكي رتبته الجديدة

قّلد قائدُ مدينة تدريب الأمن العام بمكة المكرمة العقيد ركن أحمد بن عبدالله الميمان، اليوم السبت، المقدم طبيب سامي جمعان المالكي مدير مركز صحي المدينة رتبتَه الجديدة (مقدم طبيب). وعبّر المقدم المالكي عن عظيم شكره وتقديره لولاة الأمر والقادة على هذه الثقة، التي هي خير حافز لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين ثمّ الملك والوطن.

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