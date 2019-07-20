سفير خادم الحرمين في إسلام أباد يتفقَّد خسائر سيول باكستان

تفقد سفير خادم الحرمين الشريفين في إسلام أباد، نواف بن سعيد المالكي، منطقة «وادي نيلوم» شمال باكستان؛ للاطلاع على الخسائر التي سببتها الأمطار الموسمية الغزيرة والسيول.

ورافق السفير، خلال الزيارة فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. وكان في استقباله في «وادي نيلوم» المشرف على أعمال الإغاثة التي تقدمها قوات الجيش الباكستاني للمتضررين من السيول.

وأطلع السفير، والوفد المرافق له، خلال جولة جوية نظمها الجيش الباكستاني على حجم الخسائر الناجمة عن السيول التي اجتاحت المنطقة، وأدت إلى مقتل وإصابة العشرات وتضرر العديد من المباني والمساجد والمرافق العامة .

وأكد السفير في تصريح له، وقوف المملكة العربية السعودية مع باكستان وشعبها في ظل أزمة السيول الحالية، منوهًا إلى استعداد المملكة لتقديم الدعم اللازم للمتضررين من السيول عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، من خلال تقديم الإغاثة العاجلة وإعادة إعمار وبناء المرافق التي دمرتها السيول.