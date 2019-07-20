«الشؤون الإسلامية» تبرم عقدين لصيانة 140 مسجدًا بـ«مركزية بمكة»

أبرمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم السبت، عقدين بتكلفة تجاوزت 20 مليون ريال لصيانة 140 من مساجد المنطقة المركزية الواقعة بجوار الحرم بمكة المكرمة؛ وذلك في إطار خطة الوزارة لخدمة ضيوف الرحمن للعام الجاري ١٤٤٠هـ.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية، عن مدير فرع الوزارة بمنطقة مكة الدكتور سالم بن حاج الخامري، قوله إنه تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وبمتابعة من الوزير عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ لتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن خلال موسم الحج؛ أنهى فرع الوزارة بمكة التعاقد مع مؤسستين وطنيتين لصيانة مساجد المنطقة المركزية الواقعة حول الحرم والمساجد الكبرى ومساجد حجوزات السيارات في مداخل مكة المكرمة، لمدة ثلاث سنوات، صيانةً تخدم أكثر من 140 جامعًا ومسجدًا.

وأكد الخامري أن هذه الخطوة تأتي إضافةً إلى العقود التي تم إبرامها مؤخرًا لعددٍ كبيرٍ من المساجد والجوامع الواقعة بالعاصمة المقدسة التي تخدم ضيوف الرحمن، لافتًا إلى أن من ضمن اشتراطات العقدين، العمل على مدار الساعة، وتوفير عمالة مدربة وعاملات مدربات، بجانب تأمين كافة مستلزمات النظافة والصيانة الفورية بأعلى المواصفات والمعايير، التي تضمن خدمة متميزة للمساجد ومرتاديها.

وبين الخامري أن الوزارة لا تألو جهدًا في تقديم كل التسهيلات والخدمات لحجاج بيت الله الكرام، وتسعى دائمًا في تحقيق ذلك، تماشيًا مع توجيهات ولاة الأمر وتحقيقًا لرؤية المملكة 2030.

وقدم الخامري شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على دعمها اللا محدود لكل ما يخدم بيوت الله ويحقق رسالة الوزارة وأهدافها السامية.