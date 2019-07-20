النيابة تباشر التحقيق في وفاة طالبة جامعة حائل

باشرت النيابة التحقيق في ملابسات وفاة طالبة جامعة حائل فاطمة الشمري، في 2 يوليو الجاري، وعلمت «دوت الخليج» من أحد ذوي المتوفية، أن النيابة العامة اتصلت بشقيقها وأخذت بعض الإفادات حيال القضية. وكانت فاطمة الشمري، توفيت إثر سقوطها بالقاعات الدراسية في مجمع كليات البنات، التابع لجامعة حائل، وجرى تشكيل لجان تحقيق وجه بها أمير المنطقة عبدالعزيز بن سعد، بسبب تأخر دخول فرقة الإسعاف إلى الجامعة واستلام الحالة وتقديم الإجراءات العلاجية لها، كما صدر توجيه من النائب العام، الشيخ سعود المعجب، بمباشرة إجراءات التحقيق في ملابسات الوفاة، وقال بسام الشمري ابن خالة الفقيدة وأحد متابعي القضية، إن والد الفتاة توفي قبل أشهر، وكانوا يضعون آمالا على فاطمة لمساعدتهم إثر تخرجها، وتابع بأن أسرتها قدمت من إحدى القرى وسكنوا في منزل مستأجر حتى تتم الفقيدة دراستها، حيث كانت في السنه الأخيرة، وأضاف الشمري "العائلة تطالب اللجان بإطلاعها على سير ونتائج التحقيق ومحاسبة من أهمل في القضية، مؤكدا ثقته في ولاة الأمر بأن يكشفوا أسباب وملابسات الحادثة، وأسباب تأخر إنقاذ فاطمة.



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