525780 حاجا يصلون إلى المملكة حتى 17 ذوالقعدة

بلع عدد الحجاج الواصلين للملكة من جميع المنافذ 525780 حاجًا، حتى نهاية 17 ذوالقعدة 1440، حيث بلغ عدد القادمين عن طريق الجو 513882 حاجاً، فيما قدم عن طريق البر 7045 حاجاً , وعبر البحر 4853 حاجاً، وذلك بزيادة ( 43.008 ) حجاج عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة 9 %.



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