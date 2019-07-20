السعودية اليوم / شراكة بين 3 جهات لادارة النفايات وتدويرها بالرياض لتحسين المشهد الحضري وايجاد بيئة صحية ومستدامة



الرياض 17 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 20 يوليو 2019 م واس

أثمرت الجهود المشتركة بين وزارتي البيئة والشؤون البلدية والقروية ، بتوقيع اتفاقية ثلاثية بين أمانة منطقة الرياض والمركز الوطني لإدارة النفايات، والشركة

وستعمل الأطراف الثلاثة على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بينهما لتنفيذ الاستراتيجية الشاملة لقطاع إدارة النفايات في مدينة الرياض، وتحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية لإعادة التدوير، من أبرزها إعادة تدوير 81% من حجم الإنتاج السنوي للنفايات البلدية الصلبة، الذي يبلغ 3.4 مليون طن سنوياً، و47% من حجم الإنتاج السنوي لنفايات البناء والهدم البالغة نحو 5 مليون طن سنوياً، ورفع وإزالة وإعادة تدوير مخلفات البناء والهدم المتناثرة في الأحياء والشوارع التي يقدر حجمها بـ 20 مليون طن.

وستقوم الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير في الاستثمار لإعادة تدوير جميع أنواع النفايات، التي تشمل إعادة تدوير النفايات البلدية مثل الأسمدة والورق والبلاستيك والمعادن.

وتجدر الإشارة إلى ما حققه النموذج التجريبي لمبادرة "حي بلا حاويات" التي نفذتها أمانة منطقة الرياض في بعض أحياء المدينة من أثر ملموس منذ انطلاقتها العام الماضي، حيث عملت الأمانة على استكمال المبادرة من خلال برنامج الفرز من المصدر، الذي يعد أحد أهم البرامج التي تسعى وزارة الشؤون البلدية والقروية مع المركز الوطني للنفايات إلى تعميمه على كافة أحياء المملكة، لتحقيق استدامة بيئية، عبر رفع كفاءة إدارة النفايات والحدّ من التلوث بمختلف أنواعه، وبما يسهم في تحسين المشهد الحضاري وتعظيم الاستفادة من النفايات، ومعالجة التشوه البصري الذي يسببه انتشار الحاويات في الشوارع وإيجاد "مجتمع حيوي وبيئة عامرة مستدامة وحياة صحية".

// انتهى //

17:43ت م

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الرياض 17 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 20 يوليو 2019 م واسأثمرت الجهود المشتركة بين وزارتي البيئة والشؤون البلدية والقروية ، بتوقيع اتفاقية ثلاثية بين أمانة منطقة الرياض والمركز الوطني لإدارة النفايات، والشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير، إحدى الشركات المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، وذلك لبدء أنشطة الإدارة المتكاملة للنفايات وإعادة تدويرها بمدينة الرياض.وستعمل الأطراف الثلاثة على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بينهما لتنفيذ الاستراتيجية الشاملة لقطاع إدارة النفايات في مدينة الرياض، وتحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية لإعادة التدوير، من أبرزها إعادة تدوير 81% من حجم الإنتاج السنوي للنفايات البلدية الصلبة، الذي يبلغ 3.4 مليون طن سنوياً، و47% من حجم الإنتاج السنوي لنفايات البناء والهدم البالغة نحو 5 مليون طن سنوياً، ورفع وإزالة وإعادة تدوير مخلفات البناء والهدم المتناثرة في الأحياء والشوارع التي يقدر حجمها بـ 20 مليون طن.وستقوم الشركة السعودية الاستثمارية لإعادة التدوير في الاستثمار لإعادة تدوير جميع أنواع النفايات، التي تشمل إعادة تدوير النفايات البلدية مثل الأسمدة والورق والبلاستيك والمعادن.وتجدر الإشارة إلى ما حققه النموذج التجريبي لمبادرة "حي بلا حاويات" التي نفذتها أمانة منطقة الرياض في بعض أحياء المدينة من أثر ملموس منذ انطلاقتها العام الماضي، حيث عملت الأمانة على استكمال المبادرة من خلال برنامج الفرز من المصدر، الذي يعد أحد أهم البرامج التي تسعى وزارة الشؤون البلدية والقروية مع المركز الوطني للنفايات إلى تعميمه على كافة أحياء المملكة، لتحقيق استدامة بيئية، عبر رفع كفاءة إدارة النفايات والحدّ من التلوث بمختلف أنواعه، وبما يسهم في تحسين المشهد الحضاري وتعظيم الاستفادة من النفايات، ومعالجة التشوه البصري الذي يسببه انتشار الحاويات في الشوارع وإيجاد "مجتمع حيوي وبيئة عامرة مستدامة وحياة صحية".// انتهى //17:43ت م0098

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / شراكة بين 3 جهات لادارة النفايات وتدويرها بالرياض لتحسين المشهد الحضري وايجاد بيئة صحية ومستدامة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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