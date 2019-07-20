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السعودية اليوم / البعثة الأممية في ليبيا تحذّر من التصعيد العسكري بطرابلس

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طرابلس 17 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 20 يوليو 2019 م واس
دعت بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا اليوم، كل الأطراف إلى احترام بنود القانون الدولي الانساني الذي يحرم استهداف المدنيين والمرافق الصحية وتذكرهم بالعواقب المترتبة على مخالفة أحكامه .
وقالت البعثة : إنها تعمل ما بوسعها مع كافة الأطراف المحلية والخارجية لتجنب التصعيد العسكري وحماية المدنيين من أي استهداف والاهتمام بمن أجبروا قسرا على مغادرة منازلهم .
// انتهى //
17:39ت م
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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