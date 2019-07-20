السعودية اليوم / الأمن العراقي يعثر على كمية من الاسلحة والعتاد الحربي والمتفجرات في محافظة الأنبار



بغداد 17 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 20 يوليو 2019 م واس

عثرت القوات الأمنية العراقية اليوم على كمية من الاسلحة والعتاد الحربي والمتفجرات في قضاء القائم بمحافظة الأنبار غرب العراق .

وأفادت وزارة الدفاع العراقية في بيان، أن قوة تابعة للجيش العراقي في قاطع قيادة عمليات الجزيرة عثرت على العتاد في منزل يعود لأحد العناصر الإرهابية في منطقة الكرابلة بقضاء القائم, مبينة بأن العتاد يحتوي على مدفع هاون 120 ملم مع جميع ملحقاته، و 8 قذائف هاون عيار 120 ملم وعتاد 12 و 7 ملم وقوالب C4، وصواعق .

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17:03ت م

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