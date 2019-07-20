حساب المواطن يوضح حالات الدفع للمستفيدين

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حساب متابعات الخليج 365 يوضح حالات الدفع للمستفيدين
متابعات الخليج 365 - الرياض
أوضح حساب متابعات الخليج 365 المقصود بحالة الدفعات التي تظهر في حسابات المستفيدين على البوابة الإلكترونية للبرنامج.
وقال حساب متابعات الخليج 365 في تغريدة اليوم السبت عبر “تويتر”: إن حالة “لا يوجد” تعني أن إجمالي الدخل أكبر من الحد المانع، بينما “وجهت” تعني بأن عملية الإيداع تحت الإجراء.
وأضاف أن حالة مدفوعة تعني بأنه تم إيداع المبلغ للمستفيد على حساب الآيبان المسجل في البوابة الإلكترونية.
وتابع حساب متابعات الخليج 365 أن حالة مرفوضة تعني بأنه لم يتم إيداع المبلغ للمستفيد.
وأضاف أن حالة في الانتظار، تعني بأن المبلغ معلق؛ لعدم نشاط الحساب البنكي، ويلزم المستفيد الدخول على البوابة والضغط على أيقونة استئناف المدفوعات، بعد التأكد من تنشيط الحساب البنكي.
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