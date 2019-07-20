غبار كثيف يعيق الرؤية على الطرق مكة

2019-07-20

متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة

حذَّر المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية، المواطنين بمنطقة مكة المكرمة من موجة غبار كثيفة على طريقي الساحل الجديد والقديم؛ ما أدى إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية.

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كما نبهت القوات الخاصة لأمن الطرق بمكة المكرمة، مستخدمي الطرق بضرورة أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة؛ نظراً للغبار الكثيف الذي تشهده بعض الطرق بالمنطقة والذي يحد من مدى الرؤية الأفقية في غالبية المواقع.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر تأثير الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض، القصيم، الشرقية، نجران، والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر، في حين تكون السماء غائمة جزئياً قد تتخللها سحب رعدية على مرتفعات جازان، عسير، والباحة وتمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة.