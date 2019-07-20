الارشيف / اخبار السعوديه

السفارة في أنقرة تحذر المواطنين للمرة الخامسة

0 نشر
editor25 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم السفارة في أنقرة تحذر المواطنين للمرة الخامسة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-07-20

السفارة في أنقرة تحذر المواطنين للمرة الخامسة

متابعات الخليج 365 - الرياض

وجهت سفارة المملكة في أنقرة تحذيراً خامساً للمواطنين من سرقة الجوازات والمقتنيات الثمينة والمبالغ المالية خاصة في الأماكن المزدحمة .

Advertisements

ودعت السفارة، في بيان عبر حسابها الرسمي، المواطنين لعدم التردد في التواصل معها أو مع القنصلية العامة بإسطنبول في حالات الطوارئ .

وكانت سفارة المملكة قد أطلقت أربعة تحذيرات خلال يوليو الجاري نتيجة لارتفاع معدل جرائم السرقة وتسجيل 165 حالة سرقة لجوازات سعودية ، فضلاً عن عمليات احتيال من قبل شركات تأجير السيارات بمطار طرابزون .

الجدير بالذكر أن سفارتي الولايات المتحدة وألمانيا أطلقتا تحذيرات مماثلة ، نتيجة مخاوف من ارتفاع معدل الجريمة بتركيا نتيجة انتشار العنصرية وفساد حزب العدالة والتنمية ، وسط تراجع كبير في أعداد السائحين .





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السفارة في أنقرة تحذر المواطنين للمرة الخامسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا