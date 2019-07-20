الان تتابع قائد مركبة يسرق حقيبة سيدة في الرياض والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تداول مغردون مقطع فيديو، اليوم (السبت) يظهر قائد مركبة يقوم بسلب سيدة وهي تسير بأحد الشوارع. وأظهر المقطع قيام صاحبة المركبة بالمرور إلى جوار السيدة واختطاف حقيبتها أثناء سيره بالسيارة، ما تسبب في سقوطها وتعرضها لجروح. ونشر أحد المغردين الفيديو، معلقا عليه بأن المجني عليها هي أخته، وأن الحادثة وقعت بحي الشفا في الرياض. يأتي ذلك فيما تحاول الجهات الأمنية ضبط المتورطين.

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