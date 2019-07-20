شكرا لقرائتكم خبر عن سيدة تتعرض للسرقة بحي الشفا في الرياض والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (الرياض) تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي اليوم (السبت) مقطع فيديو لسرقة سيدة وسحب شنطتها في حي الشفاء بالرياض أثناء سيرها بالشارع.



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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.