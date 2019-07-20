السعودية | إطلاق فعاليات مهرجان ولي العهد للهجن في الطائف

شكرا لقرائتكم إطلاق فعاليات مهرجان ولي العهد للهجن في الطائف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الاتحاد السعودي للهجن عن إطلاق فعاليات مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانية يوم الخميس 29 ذي القعدة 1440، الموافق 1 أغسطس 2019 تحت رعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

وينطلق المهرجان في حديقة الملك فيصل بالطائف، فيما ستنطلق سباقات الهجن يوم الخميس 14 ذي الحجة 1440 الموافق 15 أغسطس 2019م حتى يوم الجمعة 15 محرم 1441 الموافق 14 سبتمبر 2019 على ميدان محافظة الطائف لسباقات الهجن، ضمن فعاليات موسم الطائف للعام الحالي.

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وقد تم تخصيص جوائز مالية تبلغ قيمتها الإجمالية 52 مليون ريال، يتنافس عليها مجموعة كبيرة من ملاك الهجن المحلية والدولية بعدد 439 شوطا.

وأوضح الاتحاد السعودي للهجن أنه سيعلن عن تفاصيل الفعاليات المصاحبة للمهرجان وبرنامج الأشواط بشكل كامل خلال الأسبوع القادم.

مما يذكر أن المهرجان كان قد حقق في عامه الأول حضوراً لافتاً دخل على إثره موسوعة غينيس القياسية، بعد أن شارك في المهرجان أكثر من 11 ألف مطية.