خدمة فرجت لسداد الديون للسجناء والمديونين عبر نظام أبشر و وزارة الداخلية السعودية

خدمة فرجت لسداد الديون ابشر وهي خدمة مقدمة للمواطنين السعوديين، والمسجلين على منصة ابشر المسجونين في قضايا مالية، حيث تقدم وزارة الداخلية خدمة سداد الديون عن المحبوسين، وذلك بشكل جزئي أو كلي، ويرجى العلم بأنه لا يتم ذكر اسم السجين في القائمة على الموقع، وهذه الخدمة من ضمن الخدمات الكثيرة التي تقدمها منصة ابشر، والتي عملت حتى الآن على تقديم 160 خدمة، تخص كافة الاتجاهات مثل الجوازات، وخدمة الاعتراض على الخدمات المرورية، وغيرها الكثير وسنقدم لكم في هذا الموضوع رابط فرجت.

وخدمة فرجت الإلكترونية هي خدمة مقدمة لتسديد ديون المسجونين، وذلك دون عناء الذهاب إلى السجن، وهي خدمة مقدمة من نظام ابشر السعودي، سواء كانوا المحكومين من الجنسية السعودية أو العربية أو الأجنبية.

خدمة فرجت لسداد الديون للسجناء والمديونين

سنقدم لكم الآن خطوات الاستعلام عن خدمة فرجة برقم الهوية، وذلك من خلال الدخول إلى نظام أبشر، وذلك من أجل التسديد الجزئي أو الكلي للمبلغ، وهي كالتالي:

قم بتسجيل الدخول إلى رابط خدمة فرجت.

ثم قم بتسجيل الدخول في موقع وزارة الداخلية.

أو اختيار خدمة فرجة.

اختيار منطقة السجن.

قم باختيار الجنسية.

اختيار النوع ذكر أو أنثى.

واختيار الحالة الاجتماعية.

بعد كتابة البيانات السابقة والمطلوبة، وبعدها سيقدم لكم موقع وزارة الداخلية، قيمة المبالغ المالية للمسجون، ويمكن دفع جزئي أو كلي للمبلغ، وأتاحت الوزارة إمكانية سداد ديون خدمة فرجت، من خلال البنوك السعودية التابعة لنظام السداد، وستجدها على موقع أبشر، وبعد السداد يتم بدء إجراءات الإفراج عن السجين.