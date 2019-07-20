، بريطانية استحمت بالعدسات اللاصقة ففقدت بصرها ،

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تعودت سيدة بريطانية على الاستحمام بينما تضع العدسات اللاصقة على عينيها؛ وهو ما تسبب في إصابة إحدى عينيها بفقدان البصر والعمى.
وحسب موقع "لايف ساينس – LiveScience" للأخبار العلمية، فإن سبب إصابة عين المرأة البريطانية بفقدان البصر، يعود إلى عدوى نادرة.
ويضيف الموقع موضحًا: المرأة، 41 عامًا، راجعت طبيب العيون خلال فترة شهرين بسبب آلام في عينيها، وأخبرته بأنها تستخدم العدسات اللاصقة ولا ترفعها حتى عند الاستحمام.
وبفحصها اتضح أن العين اليسرى لهذه المرأة كانت ضعيفة بحيث يمكن اعتبارها نصف عمياء، وقد اكتشف أطباء العيون وجود إعتام في قرنية مقلة العين، وكشفت الفحوص الإضافية أن سبب فقدان البصر هو إصابة العين بعدوى نادرة، يطلق عليها: التهاب القرنية الشوكميبي. وتمكن الأطباء من إعادة النظر جزئيًّا إلى العين اليسرى بعد زرع القرنية.
وحسب موقع "روسيا اليوم"، فإن التهاب القرنية الشوكميبي مرض نادر، سببه توغل نوع من الأميبيا في قرنية العين؛ ما قد يسبب ضعف البصر وحتى العمى التام. وقد أصبح هذا المرض منتشرًا بسبب استخدام العدسات اللاصقة دون تعقيمها.
بريطانية استحمت بالعدسات اللاصقة ففقدت بصرهاصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-20
تعودت سيدة بريطانية على الاستحمام بينما تضع العدسات اللاصقة على عينيها؛ وهو ما تسبب في إصابة إحدى عينيها بفقدان البصر والعمى.
وحسب موقع "لايف ساينس – LiveScience" للأخبار العلمية، فإن سبب إصابة عين المرأة البريطانية بفقدان البصر، يعود إلى عدوى نادرة.
ويضيف الموقع موضحًا: المرأة، 41 عامًا، راجعت طبيب العيون خلال فترة شهرين بسبب آلام في عينيها، وأخبرته بأنها تستخدم العدسات اللاصقة ولا ترفعها حتى عند الاستحمام.
وبفحصها اتضح أن العين اليسرى لهذه المرأة كانت ضعيفة بحيث يمكن اعتبارها نصف عمياء، وقد اكتشف أطباء العيون وجود إعتام في قرنية مقلة العين، وكشفت الفحوص الإضافية أن سبب فقدان البصر هو إصابة العين بعدوى نادرة، يطلق عليها: التهاب القرنية الشوكميبي. وتمكن الأطباء من إعادة النظر جزئيًّا إلى العين اليسرى بعد زرع القرنية.
وحسب موقع "روسيا اليوم"، فإن التهاب القرنية الشوكميبي مرض نادر، سببه توغل نوع من الأميبيا في قرنية العين؛ ما قد يسبب ضعف البصر وحتى العمى التام. وقد أصبح هذا المرض منتشرًا بسبب استخدام العدسات اللاصقة دون تعقيمها.
20 يوليو 2019 - 17 ذو القعدة 1440
01:50 PM
بسبب مرض نادر يصيب قرنية العين
تعودت سيدة بريطانية على الاستحمام بينما تضع العدسات اللاصقة على عينيها؛ وهو ما تسبب في إصابة إحدى عينيها بفقدان البصر والعمى.
وحسب موقع "لايف ساينس – LiveScience" للأخبار العلمية، فإن سبب إصابة عين المرأة البريطانية بفقدان البصر، يعود إلى عدوى نادرة.
ويضيف الموقع موضحًا: المرأة، 41 عامًا، راجعت طبيب العيون خلال فترة شهرين بسبب آلام في عينيها، وأخبرته بأنها تستخدم العدسات اللاصقة ولا ترفعها حتى عند الاستحمام.
وبفحصها اتضح أن العين اليسرى لهذه المرأة كانت ضعيفة بحيث يمكن اعتبارها نصف عمياء، وقد اكتشف أطباء العيون وجود إعتام في قرنية مقلة العين، وكشفت الفحوص الإضافية أن سبب فقدان البصر هو إصابة العين بعدوى نادرة، يطلق عليها: التهاب القرنية الشوكميبي. وتمكن الأطباء من إعادة النظر جزئيًّا إلى العين اليسرى بعد زرع القرنية.
وحسب موقع "روسيا اليوم"، فإن التهاب القرنية الشوكميبي مرض نادر، سببه توغل نوع من الأميبيا في قرنية العين؛ ما قد يسبب ضعف البصر وحتى العمى التام. وقد أصبح هذا المرض منتشرًا بسبب استخدام العدسات اللاصقة دون تعقيمها.
، بريطانية استحمت بالعدسات اللاصقة ففقدت بصرها ،
المصدر : الخليج 365
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