، فيديو المتسلِّل الكارثة.. يجلس على جناح طائرة ويضع حقيبته في المحرك ،

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ذعر ودراما ولحظات مثيرة شهدها ركاب طائرة نيجيرية كانت على وشك الإقلاع، في رحلة داخلية من مطار مورتالا محمد بولاية لاغوس، الجمعة؛ فقبل إقلاعها بقليل، وبينما كانت تنتظر الحصول على تصريح بالإقلاع من مطار مورتالا محمد، فوجئ الركّاب داخل طائرة "بوينغ 737" تابعة لشركة طيران "أزمان إير" برجل متسلّل يتسلّق جناح الطائرة، بينما كانت تستعد للإقلاع متوجهة إلى مدينة هراكورت.
ووفقًا لمقطع فيديو صوره أحد الركاب من داخل الطائرة: تمكّن الرجل وبطريقة غير قانونية من الوصول إلى منطقة إقلاع الطائرة، وهو يحمل حقيبة يد، ثم تسلق محرك الطائرة النفاث قبل أن ينتقل إلى جناح الطائرة ويضع الحقيبة داخل أحد المحركات؛ وهو ما يمكن أن يتسبب بكارثة لو أقلعت الطائرة.
وتسبّب هذا الأمر في حالة من الذعر والهيجان بين الركاب، الذين طلب بعضهم من الطيار وأفراد الطاقم فتح أبواب الطائرة على الفور للنزول، بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.
وحسب موقع "سكاي نيوز عربية"، أكد المدير العام لشؤون الشركات بهيئة المطارات الفيدرالية في نيجيريا، هنريتا ياكوبو، للصحفيين؛ أن أفراد أمن تمكنوا من اعتقال الرجل المتسلل، وأنه قد تم نقله إلى "تانغو سيتي"، وهي منطقة أمنية تابعة لوحدة أمن المطارات ومقرها مطار مورتالا محمد في مدينة إيكيجا، التابعة لولاية لاغوس في نيجيريا.
كما أكد المتحدث باسم قيادة شرطة مطار لاجوس، جوزيف ألابي، هذه الحادثة، مشيرًا إلى أنها ما زالت في إطار تحقيقات القيادة الأمنية في المطار، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء النيجيرية.
وأضاف ألابي: أنه سيتم نشر المزيد من المعلومات في الوقت المناسب.
وبحسب معلومات من مصادر موثوقة لوكالة الأنباء النيجيرية: فإن المعتقل زعم أنه يريد السفر إلى غانا، لكنه رفض الكشف عن كيفية تمكنه من الوصول إلى منطقة إقلاع الطائرات المحظورة.
فيديو المتسلِّل الكارثة.. يجلس على جناح طائرة ويضع حقيبته في المحركصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-20
ذعر ودراما ولحظات مثيرة شهدها ركاب طائرة نيجيرية كانت على وشك الإقلاع، في رحلة داخلية من مطار مورتالا محمد بولاية لاغوس، الجمعة؛ فقبل إقلاعها بقليل، وبينما كانت تنتظر الحصول على تصريح بالإقلاع من مطار مورتالا محمد، فوجئ الركّاب داخل طائرة "بوينغ 737" تابعة لشركة طيران "أزمان إير" برجل متسلّل يتسلّق جناح الطائرة، بينما كانت تستعد للإقلاع متوجهة إلى مدينة هراكورت.
ووفقًا لمقطع فيديو صوره أحد الركاب من داخل الطائرة: تمكّن الرجل وبطريقة غير قانونية من الوصول إلى منطقة إقلاع الطائرة، وهو يحمل حقيبة يد، ثم تسلق محرك الطائرة النفاث قبل أن ينتقل إلى جناح الطائرة ويضع الحقيبة داخل أحد المحركات؛ وهو ما يمكن أن يتسبب بكارثة لو أقلعت الطائرة.
وتسبّب هذا الأمر في حالة من الذعر والهيجان بين الركاب، الذين طلب بعضهم من الطيار وأفراد الطاقم فتح أبواب الطائرة على الفور للنزول، بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.
وحسب موقع "سكاي نيوز عربية"، أكد المدير العام لشؤون الشركات بهيئة المطارات الفيدرالية في نيجيريا، هنريتا ياكوبو، للصحفيين؛ أن أفراد أمن تمكنوا من اعتقال الرجل المتسلل، وأنه قد تم نقله إلى "تانغو سيتي"، وهي منطقة أمنية تابعة لوحدة أمن المطارات ومقرها مطار مورتالا محمد في مدينة إيكيجا، التابعة لولاية لاغوس في نيجيريا.
كما أكد المتحدث باسم قيادة شرطة مطار لاجوس، جوزيف ألابي، هذه الحادثة، مشيرًا إلى أنها ما زالت في إطار تحقيقات القيادة الأمنية في المطار، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء النيجيرية.
وأضاف ألابي: أنه سيتم نشر المزيد من المعلومات في الوقت المناسب.
وبحسب معلومات من مصادر موثوقة لوكالة الأنباء النيجيرية: فإن المعتقل زعم أنه يريد السفر إلى غانا، لكنه رفض الكشف عن كيفية تمكنه من الوصول إلى منطقة إقلاع الطائرات المحظورة.
20 يوليو 2019 - 17 ذو القعدة 1440
11:52 AM
20 يوليو 2019 - 17 ذو القعدة 1440
05:46 PM
رفض الكشف عن كيفية وصوله إلى منطقة الإقلاع المحظورة
ذعر ودراما ولحظات مثيرة شهدها ركاب طائرة نيجيرية كانت على وشك الإقلاع، في رحلة داخلية من مطار مورتالا محمد بولاية لاغوس، الجمعة؛ فقبل إقلاعها بقليل، وبينما كانت تنتظر الحصول على تصريح بالإقلاع من مطار مورتالا محمد، فوجئ الركّاب داخل طائرة "بوينغ 737" تابعة لشركة طيران "أزمان إير" برجل متسلّل يتسلّق جناح الطائرة، بينما كانت تستعد للإقلاع متوجهة إلى مدينة هراكورت.
ووفقًا لمقطع فيديو صوره أحد الركاب من داخل الطائرة: تمكّن الرجل وبطريقة غير قانونية من الوصول إلى منطقة إقلاع الطائرة، وهو يحمل حقيبة يد، ثم تسلق محرك الطائرة النفاث قبل أن ينتقل إلى جناح الطائرة ويضع الحقيبة داخل أحد المحركات؛ وهو ما يمكن أن يتسبب بكارثة لو أقلعت الطائرة.
وتسبّب هذا الأمر في حالة من الذعر والهيجان بين الركاب، الذين طلب بعضهم من الطيار وأفراد الطاقم فتح أبواب الطائرة على الفور للنزول، بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة.
وحسب موقع "سكاي نيوز عربية"، أكد المدير العام لشؤون الشركات بهيئة المطارات الفيدرالية في نيجيريا، هنريتا ياكوبو، للصحفيين؛ أن أفراد أمن تمكنوا من اعتقال الرجل المتسلل، وأنه قد تم نقله إلى "تانغو سيتي"، وهي منطقة أمنية تابعة لوحدة أمن المطارات ومقرها مطار مورتالا محمد في مدينة إيكيجا، التابعة لولاية لاغوس في نيجيريا.
كما أكد المتحدث باسم قيادة شرطة مطار لاجوس، جوزيف ألابي، هذه الحادثة، مشيرًا إلى أنها ما زالت في إطار تحقيقات القيادة الأمنية في المطار، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء النيجيرية.
وأضاف ألابي: أنه سيتم نشر المزيد من المعلومات في الوقت المناسب.
وبحسب معلومات من مصادر موثوقة لوكالة الأنباء النيجيرية: فإن المعتقل زعم أنه يريد السفر إلى غانا، لكنه رفض الكشف عن كيفية تمكنه من الوصول إلى منطقة إقلاع الطائرات المحظورة.
، فيديو المتسلِّل الكارثة.. يجلس على جناح طائرة ويضع حقيبته في المحرك ،
المصدر : الخليج 365
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