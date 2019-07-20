، "فهد بن جلوي": مهرجان ولي العهد للهجن يؤصِّل الموروث وينشر الوطنية ،

- 1/2
- 2/2
أفاد الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد رئيس الاتحاد السعودي للهجن نائب رئيس الاتحاد الدولي للهجن رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد، بأن مهرجان ولي العهد يأتي في نسخته الثانية بهدف تأصيل تراث رياضة سباقات الهجن وتعزيزها في الثقافة السعودية والعربية والإسلامية، إضافة إلى أن يكون المهرجان داعماً للحركة السياحية والاقتصادية بالمملكة بما يعزز المشاركة المجتمعية، ويؤصِّل الموروث، وينشر الوطنية، ويعكس العمق الحضاري للمملكة.
وقال: تم الوقوف على كل الاستعدادات والبدء في التجهيزات الخاصة بمراحل السباقات بما يواكب أهمية الحدث الذي يحمل اسم ولي العهد وطموحات ملاك ومحبي رياضة الهجن على مستوى العالم.
وأعلن الاتحاد السعودي للهجن عن انطلاق مهرجان ولي العهد بمرحلة تنشيطية لجميع الفئات العمرية وبأشواط بلغ عددها 218 شوطًا، فيما ستكون أشواط المارثون والإنتاج والحراير والأشواط الدولية والسودانية بعدد 48 شوطاَ، بينما ستكون الأشواط الختامية للمهرجان بعدد 173 شوطاً.
وأوضح الاتحاد السعودي للهجن أنه سيعلن عن تفاصيل الفعاليات المصاحبة للمهرجان وبرنامج الأشواط بشكل كامل خلال الاسبوع القادم.
يذكر أن المهرجان كان قد حقق في عامه الأول حضوراً لافتاً دخل على إثره موسوعة جينيس القياسية بعد أن شارك في المهرجان أكثر من 11 ألف مطية.
وقد تم تخصيص جوائز مالية تبلغ قيمتها الإجمالية 52 مليون ريال سعودي يتنافس عليها مجموعة كبيرة من ملاك الهجن المحلية والدولية بعدد 439 شوطًا.
"فهد بن جلوي": مهرجان ولي العهد للهجن يؤصِّل الموروث وينشر الوطنيةنافل السبيعي الخليج 365 2019-07-20
أفاد الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد رئيس الاتحاد السعودي للهجن نائب رئيس الاتحاد الدولي للهجن رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد، بأن مهرجان ولي العهد يأتي في نسخته الثانية بهدف تأصيل تراث رياضة سباقات الهجن وتعزيزها في الثقافة السعودية والعربية والإسلامية، إضافة إلى أن يكون المهرجان داعماً للحركة السياحية والاقتصادية بالمملكة بما يعزز المشاركة المجتمعية، ويؤصِّل الموروث، وينشر الوطنية، ويعكس العمق الحضاري للمملكة.
وقال: تم الوقوف على كل الاستعدادات والبدء في التجهيزات الخاصة بمراحل السباقات بما يواكب أهمية الحدث الذي يحمل اسم ولي العهد وطموحات ملاك ومحبي رياضة الهجن على مستوى العالم.
وأعلن الاتحاد السعودي للهجن عن انطلاق مهرجان ولي العهد بمرحلة تنشيطية لجميع الفئات العمرية وبأشواط بلغ عددها 218 شوطًا، فيما ستكون أشواط المارثون والإنتاج والحراير والأشواط الدولية والسودانية بعدد 48 شوطاَ، بينما ستكون الأشواط الختامية للمهرجان بعدد 173 شوطاً.
وأوضح الاتحاد السعودي للهجن أنه سيعلن عن تفاصيل الفعاليات المصاحبة للمهرجان وبرنامج الأشواط بشكل كامل خلال الاسبوع القادم.
يذكر أن المهرجان كان قد حقق في عامه الأول حضوراً لافتاً دخل على إثره موسوعة جينيس القياسية بعد أن شارك في المهرجان أكثر من 11 ألف مطية.
وقد تم تخصيص جوائز مالية تبلغ قيمتها الإجمالية 52 مليون ريال سعودي يتنافس عليها مجموعة كبيرة من ملاك الهجن المحلية والدولية بعدد 439 شوطًا.
20 يوليو 2019 - 17 ذو القعدة 1440
04:40 PM
أكد الوقوف على كل الاستعدادات والبدء في التجهيزات لمراحل السباقات
أفاد الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد رئيس الاتحاد السعودي للهجن نائب رئيس الاتحاد الدولي للهجن رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد، بأن مهرجان ولي العهد يأتي في نسخته الثانية بهدف تأصيل تراث رياضة سباقات الهجن وتعزيزها في الثقافة السعودية والعربية والإسلامية، إضافة إلى أن يكون المهرجان داعماً للحركة السياحية والاقتصادية بالمملكة بما يعزز المشاركة المجتمعية، ويؤصِّل الموروث، وينشر الوطنية، ويعكس العمق الحضاري للمملكة.
وقال: تم الوقوف على كل الاستعدادات والبدء في التجهيزات الخاصة بمراحل السباقات بما يواكب أهمية الحدث الذي يحمل اسم ولي العهد وطموحات ملاك ومحبي رياضة الهجن على مستوى العالم.
وأعلن الاتحاد السعودي للهجن عن انطلاق مهرجان ولي العهد بمرحلة تنشيطية لجميع الفئات العمرية وبأشواط بلغ عددها 218 شوطًا، فيما ستكون أشواط المارثون والإنتاج والحراير والأشواط الدولية والسودانية بعدد 48 شوطاَ، بينما ستكون الأشواط الختامية للمهرجان بعدد 173 شوطاً.
وأوضح الاتحاد السعودي للهجن أنه سيعلن عن تفاصيل الفعاليات المصاحبة للمهرجان وبرنامج الأشواط بشكل كامل خلال الاسبوع القادم.
يذكر أن المهرجان كان قد حقق في عامه الأول حضوراً لافتاً دخل على إثره موسوعة جينيس القياسية بعد أن شارك في المهرجان أكثر من 11 ألف مطية.
وقد تم تخصيص جوائز مالية تبلغ قيمتها الإجمالية 52 مليون ريال سعودي يتنافس عليها مجموعة كبيرة من ملاك الهجن المحلية والدولية بعدد 439 شوطًا.
، "فهد بن جلوي": مهرجان ولي العهد للهجن يؤصِّل الموروث وينشر الوطنية ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "فهد بن جلوي": مهرجان ولي العهد للهجن يؤصِّل الموروث وينشر الوطنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.