، "فهد بن جلوي": مهرجان ولي العهد للهجن يؤصِّل الموروث وينشر الوطنية ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكد الوقوف على كل الاستعدادات والبدء في التجهيزات لمراحل السباقات

أفاد الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد رئيس الاتحاد السعودي للهجن نائب رئيس الاتحاد الدولي للهجن رئيس اللجنة المنظمة لمهرجان ولي العهد، بأن مهرجان ولي العهد يأتي في نسخته الثانية بهدف تأصيل تراث رياضة سباقات الهجن وتعزيزها في الثقافة السعودية والعربية والإسلامية، إضافة إلى أن يكون المهرجان داعماً للحركة السياحية والاقتصادية بالمملكة بما يعزز المشاركة المجتمعية، ويؤصِّل الموروث، وينشر الوطنية، ويعكس العمق الحضاري للمملكة.

وقال: تم الوقوف على كل الاستعدادات والبدء في التجهيزات الخاصة بمراحل السباقات بما يواكب أهمية الحدث الذي يحمل اسم ولي العهد وطموحات ملاك ومحبي رياضة الهجن على مستوى العالم.

وأعلن الاتحاد السعودي للهجن عن انطلاق مهرجان ولي العهد بمرحلة تنشيطية لجميع الفئات العمرية وبأشواط بلغ عددها 218 شوطًا، فيما ستكون أشواط المارثون والإنتاج والحراير والأشواط الدولية والسودانية بعدد 48 شوطاَ، بينما ستكون الأشواط الختامية للمهرجان بعدد 173 شوطاً.

وأوضح الاتحاد السعودي للهجن أنه سيعلن عن تفاصيل الفعاليات المصاحبة للمهرجان وبرنامج الأشواط بشكل كامل خلال الاسبوع القادم.

يذكر أن المهرجان كان قد حقق في عامه الأول حضوراً لافتاً دخل على إثره موسوعة جينيس القياسية بعد أن شارك في المهرجان أكثر من 11 ألف مطية.

وقد تم تخصيص جوائز مالية تبلغ قيمتها الإجمالية 52 مليون ريال سعودي يتنافس عليها مجموعة كبيرة من ملاك الهجن المحلية والدولية بعدد 439 شوطًا.