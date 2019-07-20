، مركز الملك عبدالله الدولي لخدمة اللغة العربية ينظم الملتقى الثالث للصم ،

محمد بن مسعود - الدمام - الخميس المقبل.. بهدف تنشيط الجهود وتحفيز المبادرات النوعية

الخليج 365- الرياض: ينظم مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية يوم الخميس، "الملتقى الثالث لمهارات اللغة العربية لذوي الإعاقة السمعية: المبادرات الفردية والمؤسساتية في تعليم اللغة العربية وتعلمها للصم وضعاف السمع" بقاعة الملك سلمان بوزارة التعليم بحي المعذر بالرياض.

وأوضح الأمين العام للمركز، الدكتور عبدالله بن صالح الوشمي، بأن الملتقى يهدف إلى تنشيط الجهود وتحفيز المبادرات النوعية في هذا المجال وتوجيه الدعم والمساندة للقائمين على هذه المبادرات، وتحقيق التكامل بين الجهات العاملة في هذا المجال، وانطلاقاً من استشعار المركز لأهمية الاستمرار في دعم برامج تعليم الصم وضعاف السمع لمهارات اللغة العربية، وتلبية للحاجات التي أفصح عنها الصم وضعاف السمع أنفسهم تقرر عقد هذا الملتقى، والبناء على ما أنجز من ملتقيات سابقة بهدف تعزيز الاهتمام بهذا المجال.

وتتمحور الجلسات الثلاث للملتقى حول المبادرات الفردية والمؤسساتية في تعليم مهارات اللغة العربية وتعلمها، ومعايير قياس مستوى الصم وضعاف السمع اللغوي، ويتحدث فيها مجموعة من أبناء هذه الفئة والمتخصصين منهم في قضايا العلم والتعليم، إضافة إلى بعض الخبراء المختصين، كما يشارك في النقاش والحضور مجموعة من الجهات ذات الصلة.

ووجه الأمين العام شكره لأعضاء مبادرة (نحو تعليم أفضل للصم) على مشاركتهم في التنظيم والترجمة، مثمناً لهم تعاونهم مع المركز في تنظيم الملتقى.

من جهة أخرى، اختتم المركز مؤخراً دورة تأهيل معلمي اللغة العربية في الصين قدمها د.صالح الحجوري في المدة من 8 – 12 / 7 / 2019م بحضور عدد من معلمي اللغة العربية من الشباب من أكثر من عشرين جامعة.

وتناولت الدورة تنمية مهارات اكتساب اللغة العربية للناطقين بغيرها وتدريس المهارات اللغوية وعناصرها وتصميم الألعاب اللغوية والتدريبات والاختبارات اللغوية والتقنية وتعليم اللغة العربية.



وفي إطار جهود المركز العلمية ونشاطاته في مجال النشر أصدر المركز عدداً من الكتب اللغوية المتخصصة، منها كتاب (اللغة العربية في بوركينا فاسو)، وشارك في إعداده عدد من الباحثين من بوركينا فاسو.

وبالتعاون مع مركز الملك فهد الثقافي في سراييفو أصدر المركز كتاب (اللغة العربية في البوسنة والهرسك)، وشارك في إعداده عدد من الباحثين البوسنيين.