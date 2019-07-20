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محمد بن مسعود - الدمام - قلّد قائد مدينة تدريب الأمن العام بمكة المكرمة، العقيد ركن، أحمد بن عبدالله الميمان؛ مدير مركز صحي مدينة التدريب بمكة المكرمة، المقدم طبيب سامي جمعان المالكي، رتبتة الجديدة "مقدم" طبيب.
وعبر المقدم "المالكي" عن عظيم شكره وتقديره لولاة الأمر والقادة على هذة الثقة، والتي هي خير حافز لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين، ثم الملك والوطن.
"المالكي" إلى رتبة "مقدم" طبيبصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-07-20
قلّد قائد مدينة تدريب الأمن العام بمكة المكرمة، العقيد ركن، أحمد بن عبدالله الميمان؛ مدير مركز صحي مدينة التدريب بمكة المكرمة، المقدم طبيب سامي جمعان المالكي، رتبتة الجديدة "مقدم" طبيب.
وعبر المقدم "المالكي" عن عظيم شكره وتقديره لولاة الأمر والقادة على هذة الثقة، والتي هي خير حافز لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين، ثم الملك والوطن.
20 يوليو 2019 - 17 ذو القعدة 1440
04:21 PM
قلّد قائد مدينة تدريب الأمن العام بمكة المكرمة، العقيد ركن، أحمد بن عبدالله الميمان؛ مدير مركز صحي مدينة التدريب بمكة المكرمة، المقدم طبيب سامي جمعان المالكي، رتبتة الجديدة "مقدم" طبيب.
وعبر المقدم "المالكي" عن عظيم شكره وتقديره لولاة الأمر والقادة على هذة الثقة، والتي هي خير حافز لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين، ثم الملك والوطن.
، "المالكي" إلى رتبة "مقدم" طبيب ،
المصدر : الخليج 365
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