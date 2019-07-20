بالصور والفيديو: التحقيق مع مسؤولين بمستشفى بيشة بعد مقطع مغذي النمل

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا، يظهر وجود نمل في أنبوب مغذٍ لأحد المرضى بمستشفى الملك عبدالله ببيشة، فيما تفاعلت مديرية الصحة على الفور مع الواقعة.

وقام مدير الشؤون الصحية بمحافظة بيشة سعيد بن جابر القحطاني؛ بجولة في المستشفى لقياس مستوى النظافة وأسباب تدنيها والتحقيق في المقطع المنشور، وقرر إحالة عدد من المسؤولين بالمستشفى إلى التحقيق بشكل عاجل.

وأوضحت المديرية أن جولة القحطاني كان الهدف منها التحقق من وجود حشرات في أقسام التنويم والمستشفى بشكل عام، مؤكدةً أنه لم يتم رصد ذلك في أيّ مكان بالمستشفى، وأن التحقيقات ما زالت جارية في الواقعة، وسيتم إعلان نتائجها حال الانتهاء منها.

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