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أول تعليق من البنتاغون بعد موافقة خادم الحرمين على استقبال المملكة لقوات أمريكية

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قالت وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون”، اليوم السبت، إن “استقبال قواتنا في يوفر ردعا إضافيا ويعزز قدرتنا على حماية مصالحنا”.

وكان مصدر مسؤول في وزارة الدفاع السعودية قد قال في وقت سابق بأن خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد وافق على استقبال السعودية لقوات أميركية لرفع مستوى العمل المشترك في الدفاع عن أمن المنطقة واستقرارها.
وأكد المصدر أن القرار يأتي انطلاقاً من التعاون المشترك بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية ورغبتهما في تعزيز كل ما من شأنه المحافظة على أمن المنطقة واستقرارها.

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