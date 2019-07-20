ضبط شاب وفتاة بحوزتهما ذخائر حية بالليث

نجح أمن الطرق في محافظة الليث، أمس الجمعة، في ضبط ثلاثيني وامرأة بحوزتهما ذخائر حية.

وفي التفاصيل، استوقف رجال الأمن سيارة ” وانيت ” يقودها اب وبجانبه امرأة بعد الاشتباه بالسيارة.

وبالتفتيش تبين وجود ذخائر حية بكميات كبيرة في السيارة التي كانت تتجه ناحية جدة.

وسلم رجال الأمن الشاب والمرأة إلى شرطة الليث إضافة لتسليم المضبوطات وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.