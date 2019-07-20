1411 معلمًا ومعلمة يختتمون أسبوع التدريب الصيفي الثاني بتعليم القصيم

أنجز 1411 معلمًا ومعلمة، 49 برنامجًا تدريبيًّا في الأسبوع الثاني من التدريب الصيفي نُفِّذت في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم، بمقر إدارتي التدريب التربوي (بنين - بنات) وعدد من مكاتب التعليم.

يأتي ذلك ضمن برامج التطوير المهني التعليمي الصيفي لشاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية، المقامة خلال الفترة 4-29/11/1440هـ والمتضمِّنة عددًا من الحقائب التدريبية المتنوعة التي تناسب المعلمين والمعلمات بكافة تخصصاتهم، بالإضافة إلى مسار التدريب في أساسيات اللغة الصينية الممتد لأربعة أسابيع.

وصرح مدير إدارة التدريب والابتعاث بتعليم القصيم محمد الربيش -بحسب بيانٍ صادرٍ عن الإدارة، حصلت «عاجل» على نسخة منه- بأن الأسبوع الثاني من برامج التدريب الصيفي، شهد إقبالًا كبيرًا من قبل شاغلي الوظائف التعليمية بمختلف مكونات المشهد التعليمي للالتحاق بالبرامج التدريبية، التي جاءت متنوعة وملبية لاحتياجات المتدربين ورغباتهم.

وأضاف أنه تمَّ تقديم عدد من الحقائب التدريبية متمثلة في فن ومهارات القيادة، وأساسيات الأمن السيبراني، وإدارة المخاطر والأزمات في بيئة العمل، والاستراتيجيات الحديثة في التدريس، والاختبارات الدولية والوطنية.. التطلعات وفرص النجاح، ومهارات الكشف والتدخل المبكر في حالات الأطفال المعرضين لإساءة المعاملة والإهمال، والنظرية البنائية وتطبيقاتها، والتعليم والتعلم وفق «منحى STEA».

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كما تضمنت البرامج، البحث العلمي، وتحقيق الأهداف في تدريس اللغة الإنجليزية، والتقنيات الحديثة للقرآن، والحد من التنمر بين الطلبة في المدارس، وخرائط المفاهيم، والتخطيط الشخصي، وفنيات تعديل السلوك، وإدارة الوقت، وتطبيقات جوجل التعليمية، والمنصات التعليمية الإلكترونية، وخدمات جوجل لتطوير بيئة العمل، ومهارات القرن الـ21، ومنهجية STIM للعلوم والرياضيات، والتعلم النشط في مناهج الرياضيات المطورة، والتعليم القائم على الكفايات، وآلية بناء شراكة فاعلة مع المدرسة «ارتقاء».

بدورها، أوضحت مديرة التدريب التربوي في تعليم القصيم (بنات) بشرى العنزي؛ أنَّ عدد المتدربات في الأسبوع الثاني بلغ 512 متدربة بزيادة فاعلة عن الأسبوع الأول، وهو ما نعكس إيجابًا على البيئة التدريبية، مبينةً أن عدد البرامج المنفذة 21 برنامجًا.

وأشارت إلى أن الحقائب التدريبية، جاءت متنوعة وشاملة؛ حيث تم تقديم برامج الاختبارات الدولية والوطنية.. التطلعات وفرص النجاح، والمهارات المهنية والشخصية لمعلم القرن الـ21، والأدوات الرقمية التعليمية1، ومهارات الكشف والتدخل المبكر، وجدارات الفاعلية الشخصية 1، واستخدام خرائط المفاهيم في التعليم والتعلم، والتعلم التعاوني، وخصائص النمو وتطبيقاتها التربوية، وحقيبة التعلم المعتمد على المشروعات، وأساسيات الأمن السيبراني، والتعليم بالاستقصاء، والتعلم النشط، والتطوير المهني لمعلمات رياض الأطفال، والبحث الإجرائي، ومهارات التعامل مع طلاب الصفوف الأولية، وجدارات التعليم والتعلم 1، وممارس القيادة 1، والتحفيز وإثارة الدافعية.