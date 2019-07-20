الدفاع المدني يُنقذ مواطنًا سقط بمنحدرات صخرية في أبها

تمكَّن الدفاع المدني بمنطقة عسير، من إنقاذ مواطن اُحتجز في منطقة صخرية وعرة بأبها.
وأوضح الدفاع المدني- عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»- أن مدني أبها باشر بلاغًا عن سقوط واحتجاز مواطن عالق بمنحدرات صخرية وعرة، مضيفًا أنه تم إنقاذه ونقله عن طريق الهلال الأحمر للمستشفى؛ لتلقي العلاج اللازم.
وكان الدفاع المدني بأبها، قد باشر يوم 8 يوليو الجاري، بلاغًا عن احتجاز مواطن عالق بمنحدرات صخرية وعرة بمتنزه السودة؛ بمشاركة طيران الأمن، وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج.
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