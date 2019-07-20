التحالف يعلن إسقاط طائرة «مُسيَّرة حوثية» استهدفت مدنيين في أبها

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أنّ قوات التحالف تمكنت صباح اليوم السبت، من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيّرة)، أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من محافظة عمران باتجاه الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة أبها.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن العقيد المالكي قوله، إنّه في الوقت الذي تستمر فيه الميليشيات بعبثها ومحاولاتها الإرهابية الفاشلة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين، فإن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستتخذ كل الإجراءات الصارمة لشل وتحييد كل القدرات العدائية للميليشيات، ضمن القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

وفي وقتٍ سابق من اليوم، صرّح العقيد الركن المالكي، بأنّ قيادة القوات المشتركة للتحالف نفّذت فجرًا، عملية عسكرية لتدمير خمسة مواقع دفاع جوي، وموقع تخزين صواريخ باليستية في محافظة صنعاء.

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وأوضح أنّ عملية الاستهداف، هي امتدادٌ للعمليات العسكرية السابقة، التي تم تنفيذها من قيادة القوات المشتركة للتحالف؛ لاستهداف وتدمير قدرات الدفاع الجوي والقدرات العدائية الأخرى.

وأكد المالكي التزام قيادة القوات المشتركة للتحالف بمنع وصول واستخدام الميليشيا الحوثية الإرهابية، وكذلك التنظيمات الإرهابية الأخرى، مثل هذه القدرات النوعية التي تمثّل تهديدًا مباشرًا لطائرات الأمم المتحدة والملاحة الجوية، وقدرات تهدد حياة المدنيين.

وشدّد على أنّ عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وأنّ قيادة القوات المشتركة للتحالف اتخذت كل الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة لحماية المدنيين، وتجنيبهم الأضرار الجانبية.