«الجوازات» تعلن وصول 515 ألف حاج إلى السعودية

أعلنت المديرية العامة للجوازات، اليوم السبت، أن عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج، الذين وصلوا عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس الجمعة، بلغوا (515.016) حاجًا.

وأوضحت الجوازات، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، أن عدد الحجاج القادمين عن طريق الجو بلغ (503.118) حاجًا، فيما قَدِم عن طريق البر (7.045) حاجًا، وعبر البحر (4.853) حاجًا، وذلك بزيادة (43.008) حجاج عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة قدرها (9%).

وكان ميناء جدة الإسلامي، قد استقبل أمس الجمعة، أولى رحلات حجاج بيت الله الحرام القادمين بحرًا من ميناء سواكن بالسودان، وكانت السفينة تحمل على متنها 1633 حاجًا.

في الوقت الذي واصلت فيه مدينة الحجاج بمركز أبوعجرم بمنطقة الجوف، استقبال ضيوف الرحمن القادمين عبر المنافذ البرية من الدول المجاورة.

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وأوضح رئيس مركز أبوعجرم بدر بن عيد الشمري، أن مدينة الحجاج تستقبل يوميًّا ما يقرب ألفي حاج من جمهورية العراق الشقيقة القادمين عبر منفذ جديدة عرعر، وتقدم لهم جميع الخدمات اللازمة الطبية والخدمية والوجبات الخفيفة والضيافة العربية.

وكان وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، قد تفقد يوم الأربعاء الماضي، استعدادات مؤسسة مطوّفي حجاج الدول الإفريقية غير العربية، ضمن جولاته التفقدية للمؤسسات والقطاعات العاملة تحت مظلة الوزارة، واطلع على جاهزيتها لاستقبال وخدمة ضيوف الرحمن لموسم حج هذا العام 1440هـ.

كما اجتمع مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، يوم الأربعاء الماضي، بقادة قوات أمن الحج في مركز القيادة والسيطرة والتحكم، في إطار استعدادات قوات أمن الحج لاستقبال حجاج بيت الله الحرام في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة، وبحث الاجتماع استعدادات قيادات أمن الحج لتنفيذ مهامها بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة؛ للمحافظة على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام وتسهيل أدائهم لمناسكهم.