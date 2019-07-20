ع / السعودية اليوم / إيقاف العشرات من المهربين والمهاجرين بالجزائر



الجزائر 17 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 20 يوليو 2019 م واس

أوقف الجيش الجزائري 30 مهربًا، في عمليات متفرقة بمدينتي برج باجي مختار وجانت جنوب الجزائر .

وأفادت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان اليوم، أنه تم مصادرة من المهربين أربع مركبات رباعية الدفع ودراجتين ناريتين و 53 مولد كهربائي و 45 مطرقة ضغط وجهازي كشف عن المعادن .

وأشار البيان من جهة أخرى إلى أن عناصر من الجيش بمدينتي الاغواط وتلمسان أوقفت 22 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات .

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16:11ت م

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