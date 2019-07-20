السعودية اليوم / رئيس الوزراء الباكستاني يبدأ زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة



إسلام آباد 17 ذو القعدة 1440 هـ الموافق 20 يوليو 2019 م واس

توجه رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان اليوم إلى الولايات المتحدة في زيارة رسمية تستمر لمدة ثلاثة أيام تلبية لدعوة تلقاها من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب .

وأوضحت مصادر حكومية باكستانية أن الزيارة تُعد الزيارة الأولى لعمران خان إلى الولايات المتحدة منذ توليه رئاسة الوزراء، وتهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين .

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15:55ت م

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