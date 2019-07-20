10 محظورات على الرجال والنساء في الحج

"وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ"، أيام معدودات تفصلنا عن أداء فريضة الحج، وقد يذهب البعض وهو لا يعلم ما يجب فعله وما عليه تركه.

هناك أمور تحرم على الحاج ما دام محرماً، وهذه الأمور هي التي يطلق عليها محظورات الإحرام، وتنقسم لـ3 أقسام، محظورات الرجل والمرأة، ومحظورات على الرجال فقط، وقسم محرم على الإناث فقط.

ويوضح الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر في القاهرة، لـ"العين الإخبارية"، ما يجب أن يمتنع عنه الحجيج من الرجال والنساء، في ضوء ما أمرنا به المولى عز وجل.

أولاً: المحظورات على الرجال والنساء

يقول كريمة إنَّه من المقرر شرعاً أنَّ محظورات الإحرام المشتركة بين الرجال والنساء من الحجيج أو المعتمرين حال أدائهم المناسك والشعائر هي:

1. منع الترفه ويقصد به عدم وضع الطيب والمقصود به الروائح، في الثوب أو البدن.

2. عدم إزالة الشعر أياً كان موضعه في الجسد، أما لو سقط الشعر بغير اختياره فلا حرج عليه.

3. عدم تقليم الأظافر لليدين والرجلين، وفي حالة انكسار الظافر والتأذي به، فلا حرج أن يقص القدر المؤذي منه، ولا فدية عليه.

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4. عدم القيام بالعلاقة الحميمة أو الجماع سواء المقدمات أو المباشرة، وفقاً لقول الله تعالى "الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُومَاتٌ فَمَن فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ"، فالجماع ومقدماته من أعظم المحظورات أثناء الإحرام، لأنه يفسد الشعيرة.

5. عدم الخطبة أو مباشرة عقد النكاح سواء لنفسه أو لغيره، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: "لا يَنْكِحُ المحرم ولا يُنْكَح ولا يخطب".

6. عدم التعرض للصيد البري حال الإحرام، فلا يجوز للمحرم اصطياد شيء من حيوانات البر.

7. الفسوق والجدال من المحظورات، ويقصد بالفسوق ارتكاب المعاصي من نميمة وغيبة وسب أو السرقة وقول الزور وكل أنواع المعاصي، أما الجدال فهو المجادلة في الحديث، وفقاً لقوله تعالى "فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج".

ثانياً: المحظورات على الرجال فقط

ويوضح أستاذ الشريعة الإسلامية في جامعة الأزهر أنَّ المحظورات على الرجال تتمثل في الآتي:

1. التجرد من المخيط بمعنى عدم ارتداء الملابس والأحذية المعتادة.

2. عدم تغطية الرأس بملاصق والمقصود به العمامة والطاقية والقبعة أو الغترة، وكذلك عدم تغطية الوجه.

ثالثاً: المحظورات على النساء فقط

ويقول الدكتور أحمد كريمة إنَّ هناك حكما خاصا للنساء، فإذا طرأ عليها دم الحيض أو النفاس فيحظر عليها دخول المسجد الحرام إلا إذا خافت إلغاء حجز السفر أو فوات رفقة أو الفوج الآتية معه، فلها أن تستخدم الاجتهاد الفقهي الذي يبيح ارتداء حفاضة تمنع سيلان الدم من الموضع إلى ملابسها أو إلى الحرم، ولها أن تطوف إذا كانت مضطرة ويسقط عنها طواف الوداع وتكتفي بطواف الإفاضة، كما يحرم عليها دخول المسجد النبوي وقراءة القرآن.

ويؤكد أنَّه يترتب على ارتكاب أي من هذه المحظورات فدية وكفارة، ومنها ما يؤدي إلى إفساد الشعيرة مثل المعاشرة الزوجية.