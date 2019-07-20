المدرسة الوطنية للأركان الموريتانية تحتفل بتخريج الدفعة الثانية عشرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - المدرسة الوطنية للأركان في موريتانيا تحتفل بتخرج الدفعة الثانية عشرة التي تضم 53 ضابطا من مختلف فروع القوات المسلحة الموريتانية بالإضافة إلى 4 ضباط من المملكة العربية السعودية ومالي واليمن.

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