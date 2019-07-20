السعودية تنقل أحد أفراد طاقم سفينة إيرانية إلى عمان بعد علاجه

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف مصدر مسؤول في وزارة الخارجية السعودية، السبت، أن الرياض نقلت مواطنا إيرانيا إلى سلطنة عمان بعد تحسن حالته الصحية إثر إصابته خلال وجوده على متن السفينة الإيرانية "سافيز" التي تتمركز شمال غرب ميناء الحديدة اليمني.

وقال إن الوزارة تلقت طلبا من الخارجية الإيرانية عبر السفارة السويسرية في الرياض لنقله إلى سلطنة عُمان.

وأضاف المصدر أنه تم نقل المواطن الإيراني إلى سلطنة عمان بعد تقديم الرعاية الطبية اللازمة له بمستشفيات المملكة التخصصية وبعد التأكد التام من استقرار حالته.

وأوضح أن عملية إخلاء المواطن الإيراني وتقديم الرعاية الطبية له ومن ثم نقله يأتي بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.

ولفت إلى أن ذلك يأتي أيضا انطلاقا من مواقف المملكة الثابتة تجاه تلبية النداء وتقديم العون والمساعدة والقيام بدورها الإنساني دون تسييس، رغم ما تمثله هذه السفينة المشبوهة من تهديد للأمن والسلم الإقليمي والدولي.