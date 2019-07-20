وظائف بالشركة السعودية لشراكات المياه

2019-07-20

متابعات الخليج 365 - الرياض

أعلنت الشركة السعودية لشراكات المياه عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف توفر وظيفة إدارية بمجال المشتريات، للعمل بالشركة بمدينة الرياض، بمسمى (أخصائي مشتريات أول Procurement Sr. Specialist)، واشترطت الشركة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

المسمى الوظيفي:

– أخصائي مشتريات أول (Procurement Sr. Specialist).

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الشروط:

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو تخصص ذات صلة.

3- خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات في مجال المشتريات أو مجال ذات صلة.

4- إجادة اللغتين العربية والإنجليزية.

ملاحظة:

– تم تغيير مسمى الشركة من شركة الماء والكهرباء إلى الشركة السعودية لشراكات المياه.

موعد التقديم:

– التقديم متاح الآن وينتهي عند الاكتفاء من العدد المطلوب.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف قبل التقديم على الوظيفة): اضغط هنا