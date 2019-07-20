شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسلامية»: 20 مليون ريال لصيانة 140 مسجداً في المنطقة المركزية بمكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - الخليج 365 (مكة المكرمة)

أبرمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد عقدين بتكلفة تجاوزت الـ20 مليون ريال لصيانة 140 من مساجد المنطقة المركزية الواقعة بجوار الحرم بمكة المكرمة "، في إطار خطة الوزارة لخدمة ضيوف الرحمن للعام الجاري 1440هـ.

وأوضح مدير فرع الوزارة بمنطقة مكة المكرمة الدكتور سالم بن حاج الخامري، أنه تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز،وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، وبمتابعة من الوزير عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، لتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن خلال موسم الحج، مشيراً إلى أن فرع الوزارة بمكة أنهى التعاقد مع مؤسستين وطنيتين لصيانة مساجد المنطقة المركزية الواقعة «حول الحرم» والمساجد الكبرى ومساجد حجوزات السيارات في مداخل مكة المكرمة، لمدة ثلاثة سنوات وتخدم أكثر من 140 جامعا ومسجداً.

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وأكد الخامري أن هذين العقدين تأتي إضافة للعقود التي تم إبرامها مؤخراً لعدد كبير من المساجد والجوامع الواقعة بالعاصمة المقدسة التي تخدم ضيوف الرحمن، لافتاً إلى أن من ضمن الاشتراطات للعقدين العمل على مدار الساعة وتوفير عمالة مدربة وعاملات مدربات إلى جانب تأمين كافة مستلزمات النظافة والصيانة الفورية بأعلى المواصفات والمعايير التي تضمن خدمة متميزة للمساجد ومرتاديها.

وبين «الخامري» أن الوزارة لا تألوا جهداً في تقديم كل التسهيلات والخدمات لحجاج بيت الله الكرام، وتسعى دائماً في تحقيق ذلك تماشياً مع توجيهات ولاة الأمر وتحقيقاً لرؤية المملكة 2030.

واختتم الدكتور سالم الخامري تصريحه مزجياً شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على دعمها اللا محدود لكل ما يخدم بيوت الله ويحقق رسالة الوزارة وأهدافها السامية.