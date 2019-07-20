Approval اعتماد سلم رواتب المعلمين الجديد 1440 ولائحة الوظائف التعليمية مع تحديد المستويات والعلاوات...

متابعة دولية لأخبار تعليم المملكة السعودية، و اعتماد سلم رواتب المعلمين الجديد الخاص بالوظائف التعليمية في جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس، وتضمن سلم رواتب المعلمين الجديد والتدرج الوظيفي على أربعة رتب متضمنة عدد من المستويات التي تتحدد على أساسها العلاوة السنوية وأية زيادات في الرواتب، حتى يتثنى لكل معلم في المنظومة التعليمية معرفه راتبه ومقدار ما يتقاضاه، سلم رواتب المعلمين.

هذا وتتزايد عمليات البحث من قبل المعلمين على نظام نور، من أجل معرفة ما تضمنه التغيير في سلم رواتب المعلمين، ومدى التغير في المستويات الوظيفية والفارق في الدرجات الوظيفية بين كل معلم والآخر

سلم رواتب المعلمين

نتابع معكم اليوم الثلاثاء 9 من يوليو اعتماد وموافقة مجلس الوزراء السعودي على سلم رواتب الوظائف التعليمية للمعلمين الجديد للعام الهجري الحالي 1440، وقد تضمن التغيير في سلم رواتب المعلمين السابق، وقد تضمن السلم التدرج في أربعة رتب لكل رتبة ستة مستويات أخرى.

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سلم رواتب المعلمين الجديد

هذا وقد تضمن سلم رواتب المعلمين الجديد أربعة رتب وهي المعلم/ المعلمة المساعد، المعلم الممارس، المعلم المتقدم، المعلم الخبير، على أ يتبعها الإختلاف في العلاوات والزيادات السنوية تبعا لاختلاف الدرجات الوظيفية كما هو موضح بالجدول التالي:

المستويات المستوى الأول المستوى الثاني المستوى الثالث المستوى الرابع المستوى الخامس المستوى السادس العلاوة السنوية 300-600 ريال 320- 620 ريال 340- 640 ريال 360- 580 ريال 380- 540 ريال 400 ريال

وسيتم تطبيق سلم رواتب النمعلمين الجديد على الموظفين مع الأخذ في الإعتبار مجموعة من العوامل الهامة منها الشهادات الحاصل عليها المعلم، سواء أكانت درجة بكالريوس أو ماجستير أو دكتوراه، بالإضافة إلى سنوات الخبرة التي يمتلكها الموظف.

ويمكنكم الإطلاع على القرار الرسمي لمجلس الوزراء باعتماد سلم رواتب المعلمين الجديد من خلال رابط المركز الوطني للوثائق والمحفوظات من هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.

هذا وقد لاقى سلم رواتب المعلمين الجديد الكثير من الإعتراضات من قبل المعلمين، ظنا منهم أنه سيتم انخفاض العلاوات السنوية، علاوة على انتقال المعلم من درجة إلى درجة أخرى بعد ست مستويات.

لائحة الوظائف التعليمية

وقد تم اعتماد لائحة الوظائف التعليمية، والتي ربطت التعيين في الوظائف التعليمية بالتأهيل المهاري والعلمي، كما ربطت الترقيات وجدارة المعلم واستحقاقه نظير كفائته في الاداء ومدى التزامه بالتدرج الوظيفي، فضلا عن تميز المعلمين في الرتب العلمية التي تعتمد على التطور المهني والاداء، وانقسمت تلك الرتب إلى المعلم الممارس والمعلم المتقدم والمعلم الخبير.

وبناءا عليه فإن المعلمين الذين اجتازوا اختبارات الكفاية المهنية في ال 5 سنوات الماضية، سيتم منحهم رخصة مزاولة المهنة أو ما يسمى بالرخصة المهنية، أما من لم يسبق له التقدم لامتحانات كفاية المعلمين فلابد من الدخول للحصول على تلك الرخصة والتي تمكنهم من ممارسة العمل كمعلم ممارس ومعلم متقدم ومعلم خبير.