، عقب تنبيه "الأرصاد".. "مدني نجران" يدعو مرضى الربو لاتباع الإرشادات ،

محمد بن مسعود - الدمام - نشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام للرؤية حتى 10 مساءً

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران إلى اتباع الإرشادات اللازمة، بعد تنبيه صادر عن "الأرصاد"، خاصة من مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

ونبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة نجران اليوم، من نشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية على منطقة نجران، تشمل "مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة، وخباش، وشرورة" تستمر الحالة حتى الساعة 10 مساءً.