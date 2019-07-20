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دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران إلى اتباع الإرشادات اللازمة، بعد تنبيه صادر عن "الأرصاد"، خاصة من مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.
ونبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة نجران اليوم، من نشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية على منطقة نجران، تشمل "مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة، وخباش، وشرورة" تستمر الحالة حتى الساعة 10 مساءً.
20 يوليو 2019 - 17 ذو القعدة 1440 03:46 PM
نشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام للرؤية حتى 10 مساءً
دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران إلى اتباع الإرشادات اللازمة، بعد تنبيه صادر عن "الأرصاد"، خاصة من مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.
ونبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بمنطقة نجران اليوم، من نشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية على منطقة نجران، تشمل "مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة، وخباش، وشرورة" تستمر الحالة حتى الساعة 10 مساءً.
، عقب تنبيه "الأرصاد".. "مدني نجران" يدعو مرضى الربو لاتباع الإرشادات ،
المصدر : الخليج 365
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