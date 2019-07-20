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تشتبه الشرطة البريطانية بوقوع هجوم بالغاز المسيل للدموع في قطار أنفاق في وسط لندن.
وقالت شرطة النقل البريطانية إن الهجوم وقع في الساعة 09:13 بتوقيت غرينتش في قطار أنفاق في محطة أكسفورد سيركس.
وأضافت وفق "بي بي سي" أن طواقم الإسعاف عالجت عدداً من الأشخاص في مكان الحادث من السعال وضيق التنفس، لكن "لم تكن هناك مخاوف أخرى على صحتهم".
وناشدت الشرطة أي شهود الإدلاء بأي معلومات يعرفونها، كما نشرت صوراً لشخصين، حصلت عليها من كاميرات المراقبة، ترغب في التحدث إليهما.
وقالت متحدثة باسم شرطة النقل إن القطار أُخرج من الخدمة وأرسل إلى مستودع للحجر الصحي.
20 يوليو 2019 - 17 ذو القعدة 1440 03:23 PM
الإسعاف عالج عدداً من الأشخاص من ضيق التنفس
تشتبه الشرطة البريطانية بوقوع هجوم بالغاز المسيل للدموع في قطار أنفاق في وسط لندن.
وقالت شرطة النقل البريطانية إن الهجوم وقع في الساعة 09:13 بتوقيت غرينتش في قطار أنفاق في محطة أكسفورد سيركس.
وأضافت وفق "بي بي سي" أن طواقم الإسعاف عالجت عدداً من الأشخاص في مكان الحادث من السعال وضيق التنفس، لكن "لم تكن هناك مخاوف أخرى على صحتهم".
وناشدت الشرطة أي شهود الإدلاء بأي معلومات يعرفونها، كما نشرت صوراً لشخصين، حصلت عليها من كاميرات المراقبة، ترغب في التحدث إليهما.
وقالت متحدثة باسم شرطة النقل إن القطار أُخرج من الخدمة وأرسل إلى مستودع للحجر الصحي.
، هجوم بالغاز المسيل للدموع داخل قطار أنفاق في لندن ،
المصدر : الخليج 365
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